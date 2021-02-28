Украинский телеведущий Владимир Остапчук записал видео в интимной обстановке
Звезда активно снимается в проектах, а также не устает вести страницы в соцсетях, передает Politeka.net. В этот раз телеведущий записал видео в весьма интимной обстановке.
Владимир лежал в постели. Он рассказал, что ему приходит масса сообщений по поводу шоу "Маска" и пообещал, что зрители все увидят в программе. Также ведущий рассказал, что ему вставать в пять утра и пожелал спокойной ночи, отчего становится так жарко.
При этом Остапчук засветил свой обнаженный торс.
"Споки ноки", - подписан он стори.
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Позже артист записал сторис со своими знакомыми, уже отправившись в путь в Буковель.
Звезда надела клетчатую рубашку, а сверху жилетку. В этот раз торс артист решил спрятать.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умани. Получив филологическое образование, будущий телеведущий работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете.
Позже он переехал в Киев, где окончил школу дикторов на СТБ. Добиться успеха Владимиру удалось, благодаря постоянно практике.
Так, он проработал диктором, радиоведущим, телеведущим на различных телеканалах и в радиошоу.
В 2017 году эмигрировал в Канаду, Торонто, и до 2019 года жил на две страны. После чего с семьей вернулся в Украину.
В 2017 году прошел кастинг и стал ведущим конкурса Евровидения-2017, который проходил в Киеве.
Напомним, что жена Остапчука на пляже засветила пикантные места, позволив ветру задрать накидку: "Женщина-картинка".
Как сообщала Politeka, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».
Также Politeka писала, что жена Остапчука без капли смущения показала себя без одежды, лишив слов даже мужа: "Уф, горячо".