Украинский телеведущий Владимир Остапчук записал видео в интимной обстановке

Звезда активно снимается в проектах, а также не устает вести страницы в соцсетях, передает Politeka.net. В этот раз телеведущий записал видео в весьма интимной обстановке.

Владимир лежал в постели. Он рассказал, что ему приходит масса сообщений по поводу шоу "Маска" и пообещал, что зрители все увидят в программе. Также ведущий рассказал, что ему вставать в пять утра и пожелал спокойной ночи, отчего становится так жарко.

При этом Остапчук засветил свой обнаженный торс.

"Споки ноки", - подписан он стори.

Позже артист записал сторис со своими знакомыми, уже отправившись в путь в Буковель.

Звезда надела клетчатую рубашку, а сверху жилетку. В этот раз торс артист решил спрятать.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук родился 27 сентября 1984 года в Умани. Получив филологическое образование, будущий телеведущий работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете.

Позже он переехал в Киев, где окончил школу дикторов на СТБ. Добиться успеха Владимиру удалось, благодаря постоянно практике.

Так, он проработал диктором, радиоведущим, телеведущим на различных телеканалах и в радиошоу.

В 2017 году эмигрировал в Канаду, Торонто, и до 2019 года жил на две страны. После чего с семьей вернулся в Украину.

В 2017 году прошел кастинг и стал ведущим конкурса Евровидения-2017, который проходил в Киеве.

Напомним, что жена Остапчука на пляже засветила пикантные места, позволив ветру задрать накидку: "Женщина-картинка".

Как сообщала Politeka, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».

Также Politeka писала, что жена Остапчука без капли смущения показала себя без одежды, лишив слов даже мужа: "Уф, горячо".