Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, показала настоящую идиллию с мужем

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала с Владимиром посреди улицы. Девушка была одета в светлые джинсы свободного кроя, синий свитер и светлую жилетку. Ее лицо закрывали солнцезащитные очки. Владимир был одет в похожих тонах. Он выбрал светлые джинсы, синюю джинсовую рубашку и черную жилетку.

Стоит отметить, что выглядело семейство очень стильно. Поклонники обратили внимание на то, что они очень похоже оделись. Получился настоящий семейный лук.

«Ещё один солнечный и счастливый день в нашу копилку моментов!», - подписала фото Кристина.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«Ловите сердечко в вашу копилку с сердечками», «Обожаю», «Стильные», «Красивые, стильные, счастливые», «Красивые очень», «Синхронизация», «На одном стиле! Кайф», «Лучшие», - пишут пользователи сети.

Как известно, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились осенью 2020 года. Начало их отношений ознаменовалось громким разводом телеведущего с женой и матерью двоих его детей.

Напомним, что жена Остапчука показала, как нежится в ванной, покорив своим главным оружием: "Возраст не помеха".

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