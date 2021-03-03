Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала, як приймає ванну, і розповіла про актуальну для багатьох проблему
Як повідомляє Politeka.net, нотаріус Христина Гірник поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому дружина Остапчука поділилася своїм досвідом встановлення брекетів у дорослому віці.
"Мені часто кажуть, що моя посмішка і позитив підкуповують!.. Колись у свої 28 я вирішила поставити брекет системи. Щоб налагодити дещо в прикусі і зробити посмішку ще красивіше. Багато хто говорив: "Ти що!!!! Це соромно в такому то віці! Це не секси і так далі" але хіба я буду брати ці думки до уваги?))",- написала Гірник.
Вона запевнила, що не бачить жодних вікових обмежень для встановлення брекетів. А як доказ їх ефективності Гірник продемонструвала власну посмішку з рівними зубами.
При цьому, на фото дружина Остапчука позує абсолютно голою: вона приймає ванну з піною у себе вдома.
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Шанувальники красуні не могли пройти повз такого поста.
"Так і є! Ви дуже заряджаєте!", "Енергія просто ллється", "немає нічого соромного і некрасивого в тому, що носите брекети) вік не перешкода, я думаю ніколи не пізно!",- пишуть люди.
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