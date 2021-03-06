Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Гірняк, блиснула фігурою на пляжі

Красуня демонструє фігуру в стильних нарядах, передає Politeka.net. Нещодавно подружжя відпочивало в теплих краях, а прилетівши додому, пара продовжує ділитися яскравими спогадами.

Так, Христина опублікувала фото, в якому позує на пляжі, присівши на пісок.

Зірка одягла білосніжну сукню, яка була напівпрозорою, і крізь неї можна було роздивитися білизну та оголені частини тіла.

Христина приспустила з плечей рожеву сорочку, додавши кадру особливої пікантності.

Завершили образ зірки різні прикраси. Вона зробила акуратний хвостик.

"Додамо фарб у стрічку?!

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Я пам'ятаю цей день, як вчора.

Мрячив маленький дощик, газики вирували в наших келихах, фото були не чіткими і не різкими, але настрій був занадто яскравим і жарким!

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Яке фото вам більше нра? 1,2,3? 🌸 ",- написала Гірник.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Думки користувачів мережі розділилися.

"На жаль почуття прекрасного втратило зараз свій зміст... фото, на якому 80% займає, вибачте за вираз, * * * *ка**", "Христиночко, завжди до вас добре ставлюся, але як на мене то 2 фото краще за всіх. А 1 і 3 якось вульгарненько", "Все подобається", "а через 50 років, згадаємо молодість))😂 Красива жінка, красива природа❤️ нічого зайвого) 🔥", - написали користувачі мережі.

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