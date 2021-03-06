Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, блеснула фигурой на пляже
Красотка демонстрирует фигуру в стильных нарядах, передает Politeka.net. Недавно супруги отдыхали в теплых краях, а прилетев домой, пара продолжает делиться яркими воспоминаниями.
Так, Кристина опубликовала фото, в котором позирует на пляже, присев на песок.
Звезда надела белоснежное платье, которые было полупрозрачным, и сквозь него можно было рассмотреть белье и оголенные части тела.
Кристина приспустила с плеч розовую рубашку, прибавив кадру особой пикантности.
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Завершили образ звезды различные украшения. Она сделала аккуратный хвостик.
"Добавим красок в ленту?!
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Я помню этот день, как вчера.
Моросил маленький дождик, газики бурлили в наших бокалах, фото были не четкими и не резкими, но настроение было слишком ярким и жарким!
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Какое фото вам больше нра? 1,2,3? 🌸", - написала Горняк.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Мнения пользователей сети разделилось.
"К сожалению чувство прекрасного потеряло сейчас свое содержание... фото, на котором 80% занимает, извините за выражение, ****па **", "Кристиночка, всегда к вам хорошо отношусь, но как по мне то 2 фото лучше всех. А 1 и 3 как-то пошленько", "Все нра", "А через 50 лет, вспомним молодость))😂 Красивая женщина, красивая природа❤️ Нечего лишнего) 🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».
Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука соблазнила мужа в лифте, поставив условие: «Целовать нельзя…».
Также Politeka писала, что жена Остапчука поманила самыми загорелыми местами в купальнике без бретелек: "Время подарочков!".