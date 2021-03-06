Телеведучий Володимир Остапчук викликав ажіотаж новими кадрами з дружиною Христиною Горняк

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав знайому багатьом українцям-водіям ситуацію (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).

Так, Христина, будучи за кермом авто, запитала у чоловіка: "Вов, куди далі їхати?". При цьому у дівчини був розгублений вираз обличчя, аж захотілося їй поспівчувати.

Остапчук, голосом, як в GPS-навігаторах, допоміг дружині як міг: "Через 200 метрів поверніть праворуч. Ви провтикали поворот, зробіть ще один маневр. Ви занадто сумна, посміхніться".

Христина все ж не стримала посмішку.

Користувачі бурхливо обговорили побачене:

"😂 😂класний голос"

"Обожнюю, коли ось цим голосом 😁мед для вух 👌"

"😂ви такі забавні"

"😂 так, такий GPS сучасний з чоловічим голосом всім потрібен"

"Голос актора, який займається дублежем, не Вовін голос))"

"😂 знайома ситуація"

"я тепер не зможу їздити, представлятиму Остапчука. І якщо ти мене завезеш, я знаю куди звертатися"

Раніше ми повідомляли, нещодавно Остапчук розлучився зі своєю дружиною - на кілька днів. Пара, виявляється, практикує роздільний відпочинок. Володимир відправився на гірськолижний курорт в Буковель, тоді як його кохана залишилася вдома в Києві. Дівчина не любить екстремальні заняття.

Шоумен активно ділився кадрами в себе в Instagram, в тому числі засвітив, з ким відправився відпочивати. Під час запису одного з роликів, до нього на ліжко приліг товариш і обійняв за шию. Володимир знітився та поспішив виправдатися: "Зая, сорі... Ми в різних кімнатах, якщо що".

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