Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как проходит его семейный вечер в постели

Шоумен поделился соответствующими кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, в выходной день ведущий решил позволить себе отдохнуть от всех забот. На коротком видео он показал, как расслабляется вечером, не выходя из дома.

На кадрах можно увидеть обнаженные ноги Остапчука, который лежит в кровати. Рядом с ним две уже начатые коробки пиццы. Также понятно, что возле ведущего кто-то лежит. Судя по всему, это его жена Кристина Горняк.

По признанию самого Остапчука, они с супругой «обнаглели» настолько, что едят прямо в кровати.

«Остапчуки в конец обнаглели. Мы едим пиццу прямо в кровати. Вечер семейного кино», - произносит за кадром ведущий.

Для совместного просмотра пара выбрала фильм «Гордость и предубеждение».

Как известно, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились осенью 2020 года. Их отношения начались со скандала, ведь ведущий завел роман на стороне еще будучи женатым. Его развод с первой женой и матерью двоих его детей был очень громким. Сейчас ведущий пытается добиться возможности регулярно видеть своих детей.

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