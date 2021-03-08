Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, показала горячий кадр в бикини
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала на пляже в бикини, распахнув пляжный халатик, продемонстрировав свою подтянутую поджарую фигурку.
Девушка была одета в темно-зеленый болотного цвета купальнике с причудливыми ассиметричными вырезами, а сверху накинутый халатик Кристина распахнула, и он создал только фон, подчеркнув идеальные изгибы красотки.
В руках девушка держала очки.
"А вот пускай каждый день у нас будет такой праздник, девочки милые! Всех обнимаю! 🌸", написала жена ведущего.
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Поклонники оценили поздравление по достоинству, засыпав Кристину взаимными поздравлениями и одобряющими комплиментами:
"❤️❤️❤️", "❤️❤️🔥", "S*xi🤩Агонище🔥☄️", "🔥🔥🔥", - откликнулись поклонники.
Кристина опубликовала фото, в котором позирует на пляже, присев на песок.
Звезда надела белоснежное платье, которые было полупрозрачным, и сквозь него можно было рассмотреть белье и оголенные части тела.
Кристина приспустила с плеч розовую рубашку, прибавив кадру особой пикантности.
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