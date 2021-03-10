Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк откровенно заговорила о финансах

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кристина затеяла рубрику ответов на вопросы поклонников. Девушка решила поднять тему финансов, откровенно ответив на интересные запросы.

«Вы с Вовой сразу обсуждали, что его деньги общие, а ваши – это ваши?», - спросила Кристину одна из поклонниц.

«Ну, мы с ним на берегу обсудили, кто как видит финансовую модель в отношениях. Я не из тех девушек, что сидят дома, но и не из тех, что делит расходы на покупку жилья или отдыхов. Всегда считала, что все основные обязательства по обеспечению лежат на мужчине, а я зарабатываю себе на помады и ему на подарочки (хорошие), и покупаю продукты за свой счет, и заправляюсь сама. Чем не вклад в общий бюджет?», - отметила Кристина.

Она также добавила, что будет воспитывать своего сына дамским угодником, который задаривает женщин подарками, цветами и вниманием. По мнению Кристины, именно таким должен быть настоящий мужчина.

Как известно, Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились осенью 2020 года. Их отношения начались на фоне скандала с разводом Остапчука.

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Как сообщала Politeka, жена Остапчука смело распахнула халатик и показала, чем покорила телеведущего: "Агонище!".

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