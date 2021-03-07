Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав, як проходить його сімейний вечір у ліжку

Шоумен поділився відповідними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, у вихідний день ведучий вирішив дозволити собі відпочити від усіх турбот. На короткому відео він показав, як розслабляється ввечері, не виходячи з дому.

На кадрах можна побачити оголені ноги Остапчука, який лежить у ліжку. Поруч з ним дві вже розпочаті коробки піци. Також зрозуміло, що біля ведучого хтось лежить. Судячи з усього, це його дружина Христина Гірняк.

За визнанням самого Остапчука, вони з дружиною "знахабніли" настільки, що їдять прямо в ліжку.

"Остапчуки в кінець знахабніли. Ми їмо піцу прямо в ліжку. Вечір сімейного кіно", - вимовляє за кадром ведучий.

Для спільного перегляду пара вибрала фільм "Гордість і упередження".

Як відомо, Володимир Остапчук і Христина Гірник одружилися восени 2020 року. Їхні стосунки почалися зі скандалу, адже ведучий завів роман на стороні ще будучи одруженим. Його розлучення з першою дружиною і матір'ю двох його дітей було дуже гучним. Зараз ведучий намагається домогтися можливості регулярно бачити своїх дітей.

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