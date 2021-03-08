Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірник, показала Гарячий кадр у бікіні
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала на пляжі в бікіні, розкривши Пляжний халатик, продемонструвавши свою підтягнуту піджарую фігурку.
Дівчина була одягнена в темно-зелений болотного кольору купальнику з химерними асиметричними вирізами, а зверху накинутий халатик Христина відчинила, і він створив тільки фон, підкресливши ідеальні вигини красуні.
В руках дівчина тримала окуляри.
"А ось нехай кожен день у нас буде таке свято, дівчатка милі! Всіх обіймаю! 🌸 ", написала дружина ведучого.
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Шанувальники оцінили привітання по достоїнству, засипавши Христину взаємними привітаннями і схвалюють компліментами:
"❤️❤️❤️", "❤️❤️🔥", "S*xi🤩Агоніще🔥☄️", "🔥🔥🔥", - відгукнулися шанувальники.
Христина опублікувала фото, в якому позує на пляжі, присівши на пісок.
Зірка одягла білосніжну сукню, яка була напівпрозорою, і крізь неї можна було роздивитися білизну та оголені частини тіла.
Христина приспустила з плечей рожеву сорочку, додавши кадру особливої пікантності.
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