Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк, показала справжню ідилію з чоловіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала з Володимиром посеред вулиці. Дівчина була одягнена у світлі джинси вільного крою, синій светр і світлу жилетку. Її обличчя закривали сонцезахисні окуляри. Володимир був одягнений у схожих тонах. Він вибрав світлі джинси, синю джинсову сорочку і чорну жилетку.

Варто відзначити, що виглядало сімейство дуже стильно. Шанувальники звернули увагу на те, що вони дуже схоже одяглися. Вийшов справжній сімейний лук.

"Ще один сонячний і щасливий день в нашу скарбничку моментів!",- підписала фото Христина.

У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.

"Ловіть сердечко у вашу скарбничку з сердечками" "обожнюю", "стильні", "красиві, стильні, щасливі", "красиві дуже", "Синхронізація", "На одному стилі! Кайф", "кращі", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися восени 2020 року. Початок їхніх стосунків ознаменувався гучним розлученням телеведучого з дружиною і матір'ю двох його дітей.

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