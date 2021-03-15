Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук удивил переменой внешности
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ведущий шоу «Маска» опубликовал новое фото.
«Утро после недели Масленицы выглядит так», - подписал он кадры, на которых запечатлен с пухлыми щеками и перекошенным лицом.
На пост отреагировала и супруга телеведущего Кристина Горняк.
«Сразу видно, что я тебя хорошо кормлю», - написала она.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
7-летнюю Машу Борисову похоронили в родном селе, трагические кадры: "Останавливались возле мест, где она..."
Беда в Черновцах: врачи бьют тревогу, "Не знаем куда госпитализировать"
Кадры со щекастым Остапчуком вызвали бурную реакцию Сети. Кто-то даже пишет, что не узнал телеведущего в таком виде.
«Вы что забыли проглотить блины? За щекой держите? Уже можно глотать», «Только не это», «20-летний Владимир возвращается», «С такими щечками Вы и Эван одно лицо», «Не узнала», «Вова, это капец», - пишут в комментариях.
Отметим, несмотря на начало Великого поста, Остапчук решил не останавливаться с блинами, и 15 заявил, что у него началась вторая неделя Масленицы.
Напомним, скандальный Остапчук покаялся перед украинцами, неуклюже попросив прощения: "Ну, как бы…"
Как сообщала Politeka, растерянный Владимир Остапчук обратился к украинцам за помощью: "Вообще не могу..."
Также Politeka писала, что эпатажный Остапчук в юбке и гольфах разделил украинцев пополам, скандальные кадры: «Как вам?»