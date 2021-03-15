Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук удивил переменой внешности

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ведущий шоу «Маска» опубликовал новое фото.

«Утро после недели Масленицы выглядит так», - подписал он кадры, на которых запечатлен с пухлыми щеками и перекошенным лицом.

На пост отреагировала и супруга телеведущего Кристина Горняк.

«Сразу видно, что я тебя хорошо кормлю», - написала она.

Кадры со щекастым Остапчуком вызвали бурную реакцию Сети. Кто-то даже пишет, что не узнал телеведущего в таком виде.

«Вы что забыли проглотить блины? За щекой держите? Уже можно глотать», «Только не это», «20-летний Владимир возвращается», «С такими щечками Вы и Эван одно лицо», «Не узнала», «Вова, это капец», - пишут в комментариях.

Отметим, несмотря на начало Великого поста, Остапчук решил не останавливаться с блинами, и 15 заявил, что у него началась вторая неделя Масленицы.

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