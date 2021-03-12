Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук удивил новым образом для шоу «Маска»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал анонс шоу. Как известно, Остапчук ведет один из самых рейтинговых проектов на украинском телевидении – гипершоу «Маска». В каждом эфире он перевоплощается в какого-то героя. Владимир уже примерял образ Эльзы из «Холодного сердца», Супермена, консьержа и другие костюмы.

В этот раз Владимира нарядили в шотландский костюм с юбкой в клетку. Образ дополнил широкий пиджак и белые гольфы. Складывалось впечатление, что костюм на Владимира немного великоват.

«Как вам образ?», - спросил у поклонников телеведущий.

51% подписчиков ответили, что образ крутой, а 49% отметили, что не очень. Получается, украинцы разделились пополам, так и не дав Владимиру дельного совета по поводу его нового образа.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук с женой решили посмотреть на прекрасное, и оскандалились. Парочка позировала возле дельфинов в одесском дельфинарии, они гладили этих дивных существ и плавали вместе с ними. Многие поклонники осудили звезд за то, что они поддерживают эксплуатацию животных.

Напомним, что жена Владимира Остапчука задела украинцев за живое, заговорив о финансах: "Немножечко не укладывается…".

Как сообщала Politeka, Остапчук, раздвинув ноги шире плеч, публично посмеялся над Фреймут: "Сделал мой день!".

Также Politeka писала, что жена Остапчука присела на пол и приспустила одежду ради эффектного кадра: «Хищница».