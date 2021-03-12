Український телеведучий Володимир Остапчук висміяв колегу - Ольгу Фреймут

Відомо, що телеведуча також намагається прищепити українцям правила етикету, передає Politeka.net. Саме тому Фреймут записує різні навчальні відео, яким ділиться в своєму Instagram.

Користувачі мережі реагують на кадри по-різному. Наприклад, телеведучий Володимир Остапчук вирішив пожартувати над Ольгою, опублікувавши відповідне відео у своєму акаунті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Починається ролик з того, як Фреймут вчить, в якій позі правильно піднімати речі. Вона впустила квітку і присіла.

А пізніше Остапчк вирішив показати, як правильно піднімати гирю в спортзалі.

"Як правильно підняти те, що впало", - підписав відео телеведучий.

Всього за 15 хвилин кадри зібрали понад 10 тисяч переглядів.

"Ви чарівний", - прокоментувала Фреймут.

"ахаххаха, ти завжди вмієш підняти настрій! Класно!!!😍 ", "Розсмішили", " Ахаха😂 Вова зробив мій день!", "Мені подобається версія Остапчука😂", "Ахахахахаххахаха😂", "😂😂😂😂головне не переплутати 🤣🤣🤣", "Вова, ти піднімаєш настрій 🔥😂 спасибі 🙏🏻", "Ору 😂😂😂", ", "давай пародію на когось знімати", "100% 😂😂😂😂😂😂 2 варіант зручніше 😂😂😂😂😂😂😂😂", "Гиря дуже маленька", - написали інші користувачі мережі, яким, видно, сподобалося таке пародійне відео.