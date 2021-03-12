Український телеведучий Володимир Остапчук висміяв колегу - Ольгу Фреймут
Відомо, що телеведуча також намагається прищепити українцям правила етикету, передає Politeka.net. Саме тому Фреймут записує різні навчальні відео, яким ділиться в своєму Instagram.
Користувачі мережі реагують на кадри по-різному. Наприклад, телеведучий Володимир Остапчук вирішив пожартувати над Ольгою, опублікувавши відповідне відео у своєму акаунті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Починається ролик з того, як Фреймут вчить, в якій позі правильно піднімати речі. Вона впустила квітку і присіла.
А пізніше Остапчк вирішив показати, як правильно піднімати гирю в спортзалі.
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"Як правильно підняти те, що впало", - підписав відео телеведучий.
Всього за 15 хвилин кадри зібрали понад 10 тисяч переглядів.
"Ви чарівний", - прокоментувала Фреймут.
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