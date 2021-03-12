Украинский телеведущий Владимир Остапчук высмеял коллегу - Ольгу Фреймут

Известно, что телеведущая также старается привить украинцам правила этикета, передает Politeka.net. Именно поэтому Фреймут записывает различные обучающие видео, которым делится в своем Инстаграм.

Пользователи сети реагируют на кадры по-разному. К примеру, телеведущий Владимир Остапчук решил пошутить над Ольгой, опубликовав соответсвующее видео в своем аккаунте. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Начинается ролик с того, как Фреймут учит, в какой позе правильно поднимать вещи. Она уронила цветок и присела.

А позже Остапчк решил показать, как правильно поднимать гирю в спортзале.

"Как правильно поднять упавшее", - подписал видео телеведущий.

Всего за 15 минут кадры собрали более 10 тысяч просмотров.

"Вы очаровательный", - прокомментировала Фреймут.

"ахаххаха, ты всегда умеешь поднять настроение! Класс!!!😍", "Рассмешили", "Ахаха😂 Вова сделал мой день!", "Мне нравится версия Остапчука😂", "Ахахахахаххахаха😂", "😂😂😂😂главное не перепутать 🤣🤣🤣", "Вова, ты поднимаешь настроение 🔥😂 спасибо 🙏🏻", "Ору 😂😂😂", ", "давай пародию на кого-то снимать", "100% 😂😂😂😂😂😂 2 вариант удобнее 😂😂😂😂😂😂😂😂", "Гиря очень маленькая", - написали остальные пользователи сети, которым, видно, понравилось такое пародийное видео.