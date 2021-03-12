Украинский телеведущий Владимир Остапчук высмеял коллегу - Ольгу Фреймут
Известно, что телеведущая также старается привить украинцам правила этикета, передает Politeka.net. Именно поэтому Фреймут записывает различные обучающие видео, которым делится в своем Инстаграм.
Пользователи сети реагируют на кадры по-разному. К примеру, телеведущий Владимир Остапчук решил пошутить над Ольгой, опубликовав соответсвующее видео в своем аккаунте. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Начинается ролик с того, как Фреймут учит, в какой позе правильно поднимать вещи. Она уронила цветок и присела.
А позже Остапчк решил показать, как правильно поднимать гирю в спортзале.
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"Как правильно поднять упавшее", - подписал видео телеведущий.
Всего за 15 минут кадры собрали более 10 тысяч просмотров.
"Вы очаровательный", - прокомментировала Фреймут.
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