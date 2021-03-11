Дружина відомого ведучого Володимира Остапчука, Христина Гірник, розповіла про своє бачення фінансового поділу між чоловіком і жінкою

Як передає Politeka.net, у своєму сторіс на Інстаграм Христина вирішила поговорити про фінанси, і запитала, як вважають фоловери нормальним поділ фінансів 50/50 між чоловіком і жінкою. Відомо, що Христина Горняк працює юристом.

Шанувальники активізувалися і засипали Христину повідомленнями в директ. Вона розповіла, що в питанні поділу фінансів слід розділити поняття і вік.

Коли парі по 19-20 років, розділяти фінансові зобов'язання 50/50 на думку Христини цілком нормально. Але вже в більш зрілому віці, Христина навела приклад, що їй 34 роки, і вона не готова платити за квартиру з чоловіком навпіл. "Трішечки не вкладається", - заявила дружина ведучого.

"Я спокійно можу пригостити свого чоловіка в ресторані, але я не хочу в своєму віці знімати квартиру навпіл. При цьому я сама оплачую свою частину витрат по косметологах, манікюрах, і т. д. і т.п., а це не мала частина", - зізналася Христина.

Також вона підкреслила, що якщо чоловік позбудеться роботи, вона зможе деякий час забезпечувати сім'ю сама. Однак, вона постійно буде мотивувати і підтримувати і намагатися умовити знайти нову роботу. Я буду говорити: "Зайчик, давай, шукай роботу, у тебе є зобов'язання".

Христина підкреслила, що в такому питанні немає правильного і неправильного варіанту. Кожна людина вибирає так, як йому комфортно. Однак, на думку Христини, кожна дівчинка мріє, щоб за її спиною був надійний тил.

В кінці свого монологу Христина заявила, що не нав'язує своїх правил або думок, а просто ділиться сприйняттям цієї теми.

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