Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука показала спонтанне фото, на якому вона позує на підлозі

Христина Гірняк вирішила порадувати передплатників свого Instagram новим знімком. Про це пише Politeka.net.

Незважаючи на свою роботу нотаріусом, Христина багато часу приділяє своїй сторінці в соцмережі, намагаючись публікувати максимально естетичні і продумані знімки. Однак, на цей раз красуня вирішила забути про правила, і поділилася нехитрим Селфі, зробленому на телефон.

Так, Гірник сфотографувала себе в коридорі. Заради знімка вона присіла на підлогу, витягнувши вперед одну ногу і приспустивши куртку з плеча. Красуня загадково посміхається, позуючи перед дзеркалом. Знімок вона вирішила зробити чорно-білим.

"Спонтанність", - підписала кадр Христина.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"А ще стильність, сексуальність і самодостатність", "Христина, вам личать такі спонтанні фото", "ви прекрасні!", "Шикарна", "Образ дуже йде", "ефектна хижачка", - пишуть люди в коментарях.

Раніше Христина відверто висловилася на тему поділу фінансів в їх з Остапчуком сім'ї.

Христина навела приклад, що їй 34 роки, і вона не готова платити за квартиру з чоловіком навпіл. "Трішечки не вкладається", - заявила дружина ведучого.

Також вона підкреслила, що якщо чоловік позбудеться роботи, вона зможе деякий час забезпечувати сім'ю сама. Однак, вона постійно буде мотивувати і підтримувати і намагатися умовити знайти нову роботу.

Нагадаємо, дружина Остапчука зачепила українців За живе, заговоривши про фінанси: "трішечки не вкладається...".

Як повідомляла Politeka, нова дружина Остапчука відверто розповіла, хто і за що платить в сім'ї: «Я не з тих дівчат...».

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