Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала спонтанное фото, на котором она позирует на полу

Кристина Горняк решила порадовать подписчиков своего Инстаграм новым снимком. Об этом пишет Politeka.net.

Несмотря на свою работу нотариусом, Кристина много времени уделяет своей странице в соцсети, стараясь публиковать максимально эстетичные и продуманные снимки. Однако, на этот раз красотка решила забыть о правилах, и поделилась незамысловатым селфи, сделанном на телефон.

Так, Горняк сфотографировала себя в коридоре. Ради снимка она присела на пол, вытянув вперед одну ногу и приспустив куртку с плеча. Красотка загадочно улыбается, позируя перед зеркалом. Снимок она решила сделать черно-белым.

«Спонтанность», - подписала кадр Кристина.

Ее поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«А еще стильность, сексуальность и самодостаточность», «Кристина, вам идут такие спонтанные фото», «Вы прекрасны!», «Шикарная», «Образ очень идет», «Эффектная хищница», - пишут люди в комментариях.

Ранее Кристина откровенно высказалась на тему разделения финансов в их с Остапчуком семье.

Кристина привела пример, что ей 34 года, и она не готова платить за квартиру с мужем пополам. "Немножечко не укладывается", - заявила жена ведущего.

Также она подчеркнула, что если муж лишится работы, она сможет некоторое время обеспечивать семью сама. Однако, она постоянно будет мотивировать и поддерживать и пытаться уговорить найти новую работу.

Напомним, жена Остапчука задела украинцев за живое, заговорив о финансах: "Немножечко не укладывается…".

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука откровенно рассказала, кто и за что платит в семье: «Я не из тех девушек…».

Также Politeka писала, что раздетый Остапчук с женой оскандалились на экзотическом отдыхе: "Ребятки, но они же живые...".