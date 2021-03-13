Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук обратился за помощью к своим фолловерам

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал несоклько сторис в которых обратился к подписчикам.

"Подписчики мои самые любимые, самые мои умненькие, мне нужна опять ваша помощь. Вы наверное слышали такое движение которое называется PaintandSip. Это когда... это живопись с вином, когда вы пишете картину и дегустируете вина. Мы хотим с компашкой сходить на такую вещь. Но я потерялся в контактах, вообще не могу найти никого в Киеве, может вы подскажете, кто ходил и было бы круто, если поделитесь контактами", - попросил Остапчук в сторис.

Владимир при этом предстал перед поклонниками с вопрошающим выражением лица.

Стоит сказать, что творческую вечеринку с живописью и вином в столице найти не так уж и сложно, однако Владимир решил все же поинтересоваться у подписчиков.

Стоимость такого развлечения, не так уж и дорого всего 600 грн за три часа отличного времяпровождения в компании друзей и творческой обстановке.

Недавно Владимир предстал перед фанатами в новом образе, одев шотландский килт. Наряд шоумен надел спрашивая, нравится ли такой образ поклонникам. 51% подписчиков ответили, что образ крутой, а 49% отметили, что не очень. Получается, украинцы разделились пополам, так и не дав Владимиру дельного совета по поводу его нового образа.

Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…"

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