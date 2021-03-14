Эпатажный ведущий Владимир Остапчук попросил прощения у своих поклонников, однако вышло не искренно

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм телеведущий спросонья обратился к подписчикам, попросив прощения.

"Ребят, простите меня... ну, простите, ну, как бы, простите, пожалуйста...", - обратился Остапчук. После чего подождал немного и продолжил: "Прощаете? Ну вот и отлично!", - завершил Владимир Остапчук, расплывшись в сверкающей улыбке.

Как известно, в последний день Масленицы у православных христиан отмечается так называемое "прощенное воскресение", когда необходимо попросить прощения у всех, кого нарочно или не нарочно обидели. Поэтому многие, в этот день просят друг у друга прощения, в надежде получить отпущение обид и пытаясь наладить отношения с давними недругами.

Как известно, Остапчук ведет один из самых рейтинговых проектов на украинском телевидении – гипершоу "Маска". В каждом эфире он перевоплощается в какого-то героя. Владимир уже примерял образ Эльзы из "Холодного сердца", Супермена, консьержа и другие костюмы. Недавно телеведущий разместил фото в шотландском килте, и поинтересовался как зрителям такой образ.

Мнение поклонников разделилось практически пополам, 51 % позитивно отнеслись к образу, 49% - наоборот раскритиковали подобную выходку шоумена.

Напомним, что раздетый Остапчук с женой оскандалились на экзотическом отдыхе: "Ребятки, но они же живые..."

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой окончательно обнаглели и показали, что вытворяют субботним вечером: "Прямо в кровати..."

Также Politeka писала, что растерянный Владимир Остапчук обратился к украинцам за помощью: "Вообще не могу..."