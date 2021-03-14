Эпатажный ведущий Владимир Остапчук попросил прощения у своих поклонников, однако вышло не искренно
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм телеведущий спросонья обратился к подписчикам, попросив прощения.
"Ребят, простите меня... ну, простите, ну, как бы, простите, пожалуйста...", - обратился Остапчук. После чего подождал немного и продолжил: "Прощаете? Ну вот и отлично!", - завершил Владимир Остапчук, расплывшись в сверкающей улыбке.
Как известно, в последний день Масленицы у православных христиан отмечается так называемое "прощенное воскресение", когда необходимо попросить прощения у всех, кого нарочно или не нарочно обидели. Поэтому многие, в этот день просят друг у друга прощения, в надежде получить отпущение обид и пытаясь наладить отношения с давними недругами.
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Как известно, Остапчук ведет один из самых рейтинговых проектов на украинском телевидении – гипершоу "Маска". В каждом эфире он перевоплощается в какого-то героя. Владимир уже примерял образ Эльзы из "Холодного сердца", Супермена, консьержа и другие костюмы. Недавно телеведущий разместил фото в шотландском килте, и поинтересовался как зрителям такой образ.
Мнение поклонников разделилось практически пополам, 51 % позитивно отнеслись к образу, 49% - наоборот раскритиковали подобную выходку шоумена.
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