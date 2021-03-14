Епатажний ведучий Володимир Остапчук попросив вибачення у своїх шанувальників, проте вийшло не щиро

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram телеведучий спросоння звернувся до передплатників, попросивши вибачення.

"Хлопців, Вибачте мене... Ну, вибачте, ну, як би, вибачте, будь ласка...",- звернувся Остапчук. Після чого почекав трохи і продовжив: "прощаєте? Ну ось і відмінно!",- завершив Володимир Остапчук, розплившись у блискучій посмішці.

Як відомо, в останній день Масляної у православних християн відзначається так зване "прощене Воскресіння", коли необхідно попросити вибачення у всіх, кого навмисне або не навмисне образили. Тому багато, в цей день просять один у одного вибачення, в надії отримати відпущення образ і намагаючись налагодити відносини з давніми недругами.

Як відомо, Остапчук веде один з найбільш рейтингових проектів на українському телебаченні – гіпершоу "Маска". У кожному ефірі він перевтілюється в якогось героя. Володимир вже приміряв образ Ельзи з "Холодного серця", Супермена, консьєржа та інші костюми. Нещодавно телеведучий розмістив фото в шотландському Кілті, і поцікавився як глядачам такий образ.

Думка шанувальників розділилася практично навпіл, 51 % позитивно поставилися до образу, 49% - навпаки розкритикували подібну витівку шоумена.

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