"На них же дети смотрят"

Певец Олег Винник разгорячил публику смелой выходкой, кадры уже в Сети

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали любопытное видео с 47-летним артистом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, коллега Винника Настя Каменских смело забралась на судейский стол, чтобы сделать объявление. При этом певица, в кокетливом мини-наряде, встала в аккурат над головой Винника. Последний не растерялся, помогая ей вернуться на место и взяв на руки. Любимец "волчиц" буквально уткнулся в откровенное декольте Насти, засмущав не только публику, но даже Олю Полякову, сидевшую рядом.

"Иди ко мне, моя хорошенькая", - сладострастно пробормотал сердцеед, беря Каменских на руки.

"На это я не рассчитывала", - ответила певица.

"Вау вау вау! Именно этот момент Олег ждал весь вечер", - прокомментировал ситуацию ведущий Владимир Остапчук.

"Олег Винник очень мило помогает очаровательной NK 🔥 Не пропустите новый выпуск гипершоу МАСКА уже в эту субботу, 20 марта в 21:00 на @kanalukraina!", - говорится в анонсе.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"По-моему Винник уже давно не ровно дышит к Насте)))"

"И носом ткнулся в декольте..."

"Мде... 🙄"

"Когда звезды начнут вести себя нормально? На них же дети смотрят. Мы хотим нормальное общество🥴 Откуда ему взяться.🤦🏼‍♀🤷🏼‍♀"

"Этот Винник ни рыба ни мясо! Никакой роли он не играет в шоу вообще. Противно смотреть как он НК тискает постоянно и завидует Потапу «как ему повезло»!"

Напомним, что Винник без прикрас показал, что на самом деле творится на съемках "Маски": "А Данилко уже давно в...".

Как сообщала Politeka, Каменских и жена Позитива сняли штаны в первый день Великого поста: "А похоже, что ты с Кухар..."