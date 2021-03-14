Украинский певец Олег Винник впечатлил стильным образом в свежем выпуске «Голосу країни»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото на фоне тренерских кресел. Он был одет в темные штаны, футболку и стильный пиджак в рокерском стиле. Волосы певца были идеально уложены, а сценический грим подчеркнул идеальное лицо кумира миллионов женщин.

Винник стоял прямо и поднес вверх два пальца.

«Начинаем бои», - подписал фото артист.

Как известно, Олег Винник стал одним из новых тренеров вокального шоу «Голос країни». Кроме этого, артист участвует в качестве детектива в гипер-шоу «Маска». Последние несколько лет оказались для артиста очень плодовитыми. Осенью 2020 года он также успел принять участие в шоу «Танцы со звездами», из которого выбыл по причине болезни.

Ранее мы писали, что эффектный Винник сразил "волчиц" появлением во всем черном. Певец показал, как прошел его концерт в условиях карантина. На опубликованных фото Винник был одет лаконично, но при этом очень стильно. На фото певец запечатлен с микрофоном в процессе исполнения песни. Его волосы развивались, создавая особую атмосферу.

Напомним, что Винник без прикрас показал, что на самом деле творится на съемках "Маски": "А Данилко уже давно в...".

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