Олег Винник розповів про погрози з боку Дана Балана через спільну роботу з Тіною Кароль

Свого часу стосунки Кароль і Балана на шоу «Голос країни» стали однією з головних тем для обговорення серед їхніх шанувальників. Молдавський співак не бере участь у новому сезоні проекту, проте, судячи з усього, стежить за тим, що відбувається в студії. Про це розповів Олег Винник у новому випуску шоу, фрагмент якого був опублікований в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Винник поскаржився Кароль на те, що Балан йому нібито погрожував. Під час зйомок співак поцікавився у своєї колеги: "У Дана Балана справи як там? Чи не буде ревнувати?». На це Кароль відповіла: "та він до тебе ревнує!".

Винник розповів, що співак йому вже писав. Інші зіркові тренери тут же поцікавилися: "з погрозами?". А Кароль додала: "з погрозами, чому це Винник, а не він?".

"Такий: я тебе вкушу!",- пожартував у відповідь Винник.

Втім, українці такий гумор не оцінили. Багато хто залишився незадоволений тим, що організатори шоу продовжують постійно згадувати Балана.

"Вам не набридло скрізь показувати Дана??? Бісите, дуже бісите", "ви знущаєтеся? Чого ви скрізь Балана метушні? Взагалі котушки злетіли?", "Аби пропіаритися за рахунок Дана і Тіни, молодці", "а Балан знає, що він до Винника ревнує? Боже, хоч би не ганьбилися вже" - пишуть люди.

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