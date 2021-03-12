Певица Настя Каменских ошеломила заявлением о «беременности» от Олега Винника
Как передает Politeka.net, на официальной странице шоу «Маска» в Инстаграм опубликовали фрагмент, на котором Олег и Настя делают неоднозначные заявления.
«Вся правда о волшебном поцелуе Олега Винника», - подписали фото авторы аккаунта.
После выступления Розы, которой оказалась украинская певица Алина Гросу, Олег Винник начал рассказ о легендах, которые ходят вокруг него.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Куда исчезают звезды "Голосу країни", победитель раскрыл горькую правду: "Все это связано с..."
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..."
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
«Я помню, кто-то когда-то мне говорил, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. Я думал, что шутят. Поэтому друзья мои, это не непорочное зачатие, это поцелуй мой. Пойду я отсюда», – заявил Винник.
Коллеги Винника стали смеяться, а Настя не сдержалась и вывалила всю правду о работе с артистом.
«А вы думаете, почему мне всегда говорят, что я беременна? Я уже родила 45 детей. Потому что я сижу во всяких разных шоу с Олежкой и прячу тех детей», – заявила артистка.
В комментариях стали обсуждать шоу и поведение детективов.
«Какие смешные», «В Украине намного лучше шоу Маска! Костюмы красивее намного! Шикарные костюмы!», «Вот это новости», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Олег Винник огорошил признанием о беременных от него девушках: "Друзья мои, это...".
Как сообщала Politeka, Каменских похвасталась огромной гардеробной, одежды и обуви больше, чем в магазине: "Потапу каждое утро...".
Также Politeka писала, что кокетливая Каменских в расстегнутой кофте устроила идеальный соблазн: "А круто получилось!".