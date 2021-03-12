Певица Настя Каменских ошеломила заявлением о «беременности» от Олега Винника

Как передает Politeka.net, на официальной странице шоу «Маска» в Инстаграм опубликовали фрагмент, на котором Олег и Настя делают неоднозначные заявления.

«Вся правда о волшебном поцелуе Олега Винника», - подписали фото авторы аккаунта.

После выступления Розы, которой оказалась украинская певица Алина Гросу, Олег Винник начал рассказ о легендах, которые ходят вокруг него.

«Я помню, кто-то когда-то мне говорил, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. Я думал, что шутят. Поэтому друзья мои, это не непорочное зачатие, это поцелуй мой. Пойду я отсюда», – заявил Винник.

Коллеги Винника стали смеяться, а Настя не сдержалась и вывалила всю правду о работе с артистом.

«А вы думаете, почему мне всегда говорят, что я беременна? Я уже родила 45 детей. Потому что я сижу во всяких разных шоу с Олежкой и прячу тех детей», – заявила артистка.

В комментариях стали обсуждать шоу и поведение детективов.

«Какие смешные», «В Украине намного лучше шоу Маска! Костюмы красивее намного! Шикарные костюмы!», «Вот это новости», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Олег Винник огорошил признанием о беременных от него девушках: "Друзья мои, это...".

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