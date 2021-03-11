Співачка Настя Каменських показала новий весняний образ під час зйомок для нового ролика в " Тік-Ток"

Після того, як зірка випустила спеціально до свята восьмого березня запальну композицію, вона вирішила також зняти нові ролики для Instagram і підліткового додатку «Тік-Ток», в якому стала дуже популярна. Настя не стала скромничати і цього разу зробила акцент на грудях.

Так, для забавного ролика Каменських вибрала коротку білух кофту, яку залишила розстебнутою і спеціально зробила акцент на бюсті в такому ж білому ТОПі; також співачка одягла короткі джинсові шорти. Покрутившись на камеру, Каменських показала, як схудла за цей час.

"Кожна з нас унікальна і багатогранна. Ми вміємо бути такими різними, встигати робити стільки речей! Прикрашати світ, радувати оточуючих, дарувати любов своїм другим половинкам і приймати любов зі щастям і вдячністю. Ми завжди можемо бути самою собою, вибирати будь-яку професію або покликання, відчувати будь - які емоції» - сказала Настя раніше.

Також зіркова красуня вирішила показати себе не тільки артисткою, але ще і господинею на кухні, і виклала в мережу кумедне відео, як готує вечерю коханому чоловікові Потапу. На початку ролика Настя прибирає волосся і починає готувати, при цьому вона весь час посміхається і пританцьовує.

"Як смачненько", "такі милі", " Круто вийшло! Салат зроблю"," Здорово", " побільше таких відео! Меню супер!", "Спасибі за позитив", - пишуть в коментарях.

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