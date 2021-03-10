Украинская певица Настя Каменских раскрыла секред идеальных спагетти, которые готовит дома Потапу

Так, в этот раз Настя решила похозяйничать дома и рассказать за одно рецепт вкусных спагетти, которыми кормит дома мужа. Вемкость для запекания Настя положила помидоры черри, упаковку мягкого сыра, выдавила чеснок, потерла лимон, добавила специи и оливковое масло и отправила томиться в духовку.

После в ролике в своей шутливой форме Каменских показала, как быстро варит спагетти, а затем достает расплавившийся в духовке сыр с помидорами и размешивает его вместе со спагетти.

«Приготовление блюд для меня - это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое 🍝. Думаю, одна из моих суперспособностей - делать из простых продуктов очень вкусные блюда. Делюсь с вами одним из моих любимых простых рецептов пасты. Сохраняйте себе 🖇 Красотки, а какая суперсила есть у вас?», - написала Настя.

Поклонники тут же ответили:

«Вообще то этот рецепт пасты вирус в тик ток уже давно😁 и все уже обсосали его... Настя опоздала🤪; Тикток паста; Так уже давно все выложили этот рецепт. Что нового то ?; А то аж слюнки потекли, так захотелось; Настя, а сыр Фета?; О Боже!!! Мне срочно нужен рецепт 😍😍😍; Прям шкурку лимона на терку?; Классная и такая естественная красотка! ❤️😍😍🔥».

До этого звезда появилась в стильном образе, показав чем занимается дома. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза и красиво уложила волосы. Настя впечатлила красотой, занимаясь домашними делами. Артистка гладила, застелила постель, а также позировала в гардеробе, подбирая наряды и аксессуары. На фоне играла песня "Девочки рулят".

Всем этим звезда занималась в собственном доме, засветив весь интерьер. Известно, что Каменских вместе с мужем Потапом живут в двухэтажном особняке в одном из элитных поселков под Киевом.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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