Певица Настя Каменских показала новый весенний образ во время съемок для нового ролика в "Тик-Ток"

После того, как звезда выпустила специально к празднику восьмого марта зажигательную композицию, она решила также снять новые ролики для Инстаграм и подросткового приложения «Тик-Ток», в котором стала очень популярна. Настя не стала скромничать и в этот раз сделала акцент на груди.

Так, для забавного ролика Каменских выбрала короткую белух кофту, которую оставила расстегнутой и специально сделала акцент на бюсте в таком же белом топе; также певица надела короткие джинсовые шорты. Покрутившись на камеру, Каменских показала, как похудела за это время.

«Каждая из нас уникальна и многогранна. Мы умеем быть такими разными, успевать делать столько вещей! Украшать мир, радовать окружающих, дарить любовь своим вторым половинкам и принимать любовь со счастьем и благодарностью. Мы всегда можем быть самой собой, выбирать любую профессию или призвание, испытывать любые эмоции» - сказала Настя ранее.

Также звездная красотка решила показать себя не только артисткой, но еще и хозяйкой на кухне, и выложила в сеть забавное видео, как готовит ужин любимому мужу Потапу. В начале ролика Настя убирает волосы и начинает готовить, при этом она все время улыбается и пританцовывает.

"Как вкусненько", "Такие милые", "А круто получилось! Салат сделаю", "Здорово", "Побольше таких видео! Меню супер!", "Спасибо за позитив", - пишут в комментариях.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки".