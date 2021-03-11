Популярний український співак Олег Винник приголомшив розповіддю про жінок, які від нього вагітніли

Як повідомляє Politeka.net, несподіване зізнання артист зробив у шоу»Маска".

Так, Ведучий проекту Володимир Остапчук розповів, що одна з учасниць шоу знаходиться в положенні. Всі підозри впали на учасницув костюмі троянди. Тут то Винник і поділився розповіддю.

"Колись мені говорили, що від мого поцілунку в живіт дівчата вагітніють. Я думав, що жартують. Тому друзі мої, це непорочне зачаття, це поцілунок мій – - заявив улюбленець публіки Олег Винник.

Настя Каменських у свою чергу вирішила розвинути тему.

«А ви думаєте, чому мені завжди кажуть, що я вагітна? Я вже народила 45 дітей. Тому що я сиджу у всяких різних шоу з Олежкою і ховаю тих дітей», – пожартувала Каменських.

Відзначимо, в мережі ходять чутки, що дружиною Винника є його бек-вокалістка Таїсія Сватко, відома як Таюне. Але артист приховує від публіки інформацію про особисте життя, підтримуючи образ холостого улюбленця "вовчиць".

Відзначимо, крім чуток про відносини з Таюне, раніше в мережі показували їх дорослого сина. Юліан нібито народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак продовжує жити і вчитися за кордоном.

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