Співачка Настя Каменських показала українкам свою гардеробну в просторому будинку де живе з Потапом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому вийшла заміж за Олексія Потапенка, часто радує шанувальників яскравими фото і відео в соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня виклала у своєму мікроблозі чарівні фото з своє гардеробної, на яких з'явилася милому домашньому образі.

Як видно, Настя відображена майже на весь зріст, вона змінює пози і кидає млосні погляди в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в цікавому образі - на ній короткі джинсові шортики і коротка світла кофтинка, під якою проглядається білий топік. Пишні кучері дівчини розпущені і недбало укладені, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Every day is a Grls' Day". Шанувальники в захваті від нових фотографій артистки, її засипають компліментами в коментарях до фото. Деякі відзначили, що Потапу дуже пощастило щоранку прокидатися з такою красунею. До слова, Олексій зараз відставив Настю вдома і відправився на Відпочинок з сином. "Класна", "Затишна кімната, красиві кольори", "Красуня", "Богиня", "Ти прекрасна!", "Сонячна красуня", "Абсолютно. Безповоротно", "Ти неймовірно красива, мила і найкраща Настя", - пишуть в коментарях до фото.

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