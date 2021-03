Алексей Потапенко уехал из Украины вместе с сыном Андреем, оставив Настю Каменских дома

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, который после брака с Ириной Горовой женился на своей сценической коллеге Насте Каменских, часто радует публику яркими публикациями из жизни в своем Instagram. Так, недавно артист выложил в своих сторис несколько видео, на которых можно увидеть, что он покинул Украину и в свое путешествие отправился с сыном от первого брака Андреем.

Судя по виду местности, Алексей с ребенком прилетели в Объединенные Арабские Эмираты, где взяли машину в прокат и отправились покататься и заселяться в отель. Потап показал красивые местные пейзажи, высоченные небоскребы и роскошные пляжи. Также он снял их с сыном завтрак в отельном ресторане. Во время трапезы папа с сыном читают веселый стишок на английском: "Good morning! Good morning! Good morning to you! Good morning! Good morning! I`m glad to see you!".

В конце сторис Алексей также показал красивый пляж с забавными зонтиками и шезлонгами. На одном из таких лежаков разместился его счастливый сын Андрей, который решил принимать солнечные ванны. Выглядит он вполне себе счастливым, как и его отец, который смог вырваться из холодной Украины и прилететь в теплые Эмираты.

