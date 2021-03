Олексій Потапенко виїхав з України разом з сином Андрієм, залишивши Настю Каменських вдома

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко, який після шлюбу з Іриною Горовою одружився на своїй сценічній колезі Насті Каменських, часто радує публіку яскравими публікаціями з життя в своєму Instagram. Так, нещодавно артист виклав у своїх сторіс кілька відео, на яких можна побачити, що він покинув Україну і в свою подорож відправився з сином від першого шлюбу Андрієм.

Судячи з вигляду місцевості, Олексій з дитиною прилетіли в Об'єднані Арабські Емірати, де взяли машину в прокат і вирушили покататися і заселятися в готель. Потап показав красиві місцеві пейзажі, височенні хмарочоси і розкішні пляжі. Також він зняв їх з сином Сніданок в готельному ресторані. Під час трапези тато з сином читають веселий віршик англійською: "Good morning! Good morning! Good morning to you! Good morning! Good morning! I`m glad to see you!".

В кінці сторіс Олексій також показав гарний пляж з кумедними парасольками і шезлонгами. На одному з таких лежаків розмістився його щасливий син Андрій, який вирішив приймати сонячні ванни. Виглядає він цілком собі щасливим, як і його батько, який зміг вирватися з холодної України і прилетіти в теплі Емірати.

