Продюсер и рэпер Алексей Потапенко показал украинцам милое фото с подросшим сыном Андреем

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко после развода с Ириной Горовой, взял в жены коллегу по сцене Настю Каменских. В прошлом браке у Потапа остался сын Андрей, который уже по росту догоняет отца. Мальчику всего 12 лет, но он уже завидный жених, как отмечают пользователи. Недавно в своем микроблоге в Instagram Алексей показал милое фото с сыном, на котором они запечатлены, видимо, на каком-то светском мероприятии.

На снимке Потап появился в серых джинсах и черном свитере, поверх которого накинул темную кожаную куртку. Он мило улыбается в объектив, положив руку на плечо сына. Андрей позирует в темной брендовой футболке с темной кофтой поверх, он тоже слегка улыбается. В подписи к фотографии Алексей написал: "Сын #son #птп @potapchiq".

Конечно же такая публикация не осталась без внимания, пользователи тут же кинулись обсуждать снимок, отмечая, как отец и сын похожи между собой. Одной из первых фотографию Потапа прокомментировала телеведущая Леся Никитюк, она написала: "Які файні хлопці". На это рэпер ответил милым эмидзи-смайлом. "Классные", "Пацаны, вы классные", "Красавчик", "Взрослый уже сынишка. Хорошее фото", "Копия мамы", "Глаза папины!", "Такой большой уже, жених", "Не похож", "Красивое фото", - пишут в комментариях к фото Потапа.

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