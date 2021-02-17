Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, показал роскошный дом, в котором живет с супругой Настей Каменских.

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко опубликовал милое фото, на котором его можно увидеть в роскошном особняке. Похоже, именно в этом доме Потап и Настя Каменских поселились после свадьбы в 2019 году.

На фотографии Алексей выглядит просто потрясающе, он очень нарядный, как будто собрался на торжество. На нем узкие темные джинсы, нежно-голубая рубашка и темно-синий пиджак, который идеально лежит по фигуре. Свой образ артист дополнил стильными черными ботинками с яркой полоской на подошве. Потап изящно позирует, слегка ухмыляясь в камеру.

Также на снимке можно рассмотреть дизайнерский интерьер дома Потапа и Насти. Видно, что в их жилом пространстве преобладает белый цвет, что делает комнаты визуально более объемными и просторными. В доме есть изысканная лестница на второй этаж, на полу видно дорогой ламинат и замысловатый коврик с геометрическими узорами.

В подписи к фотографии Алексей написал: "Не забывайте удивляться! Удивление – это сестра радости, это первая дверка для выплеска хороших эмоций". Поклонники просто в восторге от нового фото Потапа, многие заметили, что он сильно похудел, также некоторые считают, что артисту очень к лицу такой стиль в одежде.

Отметим, что Потап и Настя Каменских живут в роскошном особняке рядом с еще одним звездным семейством. Оказалось, что они соседствуют с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей. К слову, несколько лет назад звездные пары стали практически родственниками. Дело в том, что Потап крестил сына Ивана у Горбунова и Осадчей. Так что теперь они дружат парами и часто ходят в гости друг к другу.

Напомним, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Как сообщала Politeka, Потап внезапно решил поделиться секретом успеха, но перемудрил: "Кашпировский? Ты?".