Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап заговорил о взаимодействии со Вселенной

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал очередной пост, посвященный серьезной теме. Потап сопроводил его снимком со съемки «Лиги смеха», ведущим которой он стал недавно. На фото мужчина позировал в красивом костюме и выглядел очень презентабельно.

«Становитесь более решительными и стремительными. Научитесь ввинчиваться в нейросеть вселенной со своими запросами, молитвами, чаяниями и пожеланиями. Думайте и о цели, и о последствиях. Излучайте позитивный и теплый свет своими мыслями и мечтами и научитесь принимать всех такими, как они есть..кабакам - кабацкий дым, меланхоликам- меланхолию, себе радость и прогресс», - написал Потап.

В комментариях артисту оставили массу положительных отзывов.

"Кашпировский? Ты?", «Спасибо вам за мотивацию», «Красивый», «Потап, ты прав», «Верно. Потап вы такой позитивный вместе с тем выдержанный, как вы все совмещаете?», «Ваши посты на высоте», «Человек, который вошёл в синхрон с вселенной)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап поделился фотографией, сделанной в туалете, чем вызвал ажиотаж в сети. Артист был одет в футболку с рисунком тигра, а сверху накинул модный свитер с крестами.

Напомним, что Потап превратился в модного денди в озорном пиджачке, покорив своим видом: "Боже, этот...".

Как сообщала Politeka, полураздетая Кароль и волосатый Потап схлестнутся на сцене нового шоу, кадры поражают: «Я хочу это видеть».

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