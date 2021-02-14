Відомий реп-виконавець і продюсер Потап здивував втомленим і навіть постарілим виглядом поруч з дружиною

Деякий час назад артист чесно зізнався, що насправді він худнув все життя, а коли вирішив ще й помітно скинути зайве, то став цікавитися здоровим способом життя і методами схуднення абсолютно на новому рівні. Раніше доктор розповів Потапу про наукову дисципліну нутригенетику, чим зацікавив артиста.

Сам Потап не раз в інтерв'ю зізнався, що до схуднення важив 134 кг.тепер, після того, як він скинув багато зайвого, він зміг навіть поміняти світогляд і спосіб мислення. Однак на останніх фото артист здивував зовнішністю.

Через не зовсім вдалий ракурс, а також з червоними запалими щоками після прогулянки по морозу, виглядав Потап помітно постарілим і дуже втомленим. Віку артисту додали і помітні зморшки. На фото поруч з чоловіком позувала і Каменських без макіяжу.

Раніше репер розповів, що тепер він вживає велику кількість води, багато овочів, м'ясо і рибу. За результатами аналізів, артисту довелося відмовитися від лактози, глютену і цитрусових продуктів, тепер він відчуває себе набагато краще, ніж раніше.

Відзначимо, ми також писали, незважаючи на те, що серед фанатів Потапа багато скептиків, які раз у раз "підколюють" його нову роль наставника, інші підтримують музиканта, адже він "глаголить" істину.Прозорливі фанати угледіли неприбрану купу сміття за спиною музиканта.

"Льоша, спасибі за такі слова в момент, коли це дійсно необхідно❤️ як завжди 👏", " Ухти, життєві поради від Потапа це прикольно!", "Добре висловився, пройдений шлях формує філософію життя і коли твою філософію розуміють і приймають інші, значить ти пройшов його не дарма) Респект ПТП 💪", - написали фанати.

Нагадаємо, що Потап перетворився на модного денді в бешкетному піджачку, підкоривши своїм виглядом: "Боже, цей...".

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