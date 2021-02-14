Известный рэп-исполнитель и продюсер Потап удивил уставшим и даже постаревшим видом рядом с женой

Некоторое время назад артист честно признался, что на самом деле он худел всю жизнь, а когда решил еще и заметно сбросить лишнее, то стал интересоваться здоровым образом жизни и методами похудения совершенно на новом уровне. Ранее доктор рассказал Потапу о научной дисциплине нутригенетике, чем заинтересовал артиста.

Сам Потап не раз в интервью признался, что до похудения весил 134 кг. Теперь, после того, как он сбросил много лишнего, он смог даже поменять мировоззрение и способ мышления. Однако на последних фото артист удивил внешностью.

Из-за не совсем удачного ракурса, а также с красными впалыми щеками после прогулки по морозу, выглядел Потап заметно постаревшим и очень уставшим. Возраста артисту прибавили и заметные морщины. На фото рядом с мужем позировала и Каменских без макияжа.

Ранее репер рассказал, что теперь он употребляет большое количество воды, много овощей, мясо и рыбу. По результатам анализов, артисту пришлось отказаться от лактозы, глютена и цитрусовых продуктов, теперь он чувствует себя намного лучше, чем раньше.

Отметим, мы также писали, несмотря на то, что среди фанатов Потапа много скептиков, которые то и дело "подкалывают" его новую роль наставника, другие поддерживают музыканта, ведь он "глаголит" истину.Прозорливые фанаты усмотрели неубранную кучу мусора за спиной музыканта.

"Леша, спасибо за такие слова в момент, когда это действительно необходимо❤️ как всегда 👏", "Ухты, жизненные советы от Потапа это прикольно!", "Хорошо высказался, пройденный путь формирует философию жизни и когда твою философию понимают и принимают другие, значит ты прошёл его не зря)Респект ПТП 💪", - написали фанаты.

Напомним, что Потап превратился в модного денди в озорном пиджачке, покорив своим видом: "Боже, этот...".

Портал Politeka писал, что разгоряченный Потап нараспашку поразил видом на прогулке, Каменских не сдержала чувств: "Люблю тебя".

Ранее на Politeka мы писали, что галантный Потап развеял грусть овдовевшей мамы Каменских медленным танцем: "Хороший вечер...".