Українська співачка Тіна Кароль і відомий продюсер Потап стануть ведучими нового шоу на каналі «1+1»

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з анонсу нового шоу «Ліпсінк Батл», яке стартує на телеканалі в березні. Відзначається, що в шоу пародій українці побачать 36 зірок, які братимуть участь в перфомансах.

В анонсі глядачам показали кілька пародій, які зобразили ведучі Тіна і Потап. Так, Потап засвітився з перукою, а Тіна у вельми відвертому вбранні – практично без одягу. Парочка схлеснулася на сцені, щоб довести, хто з них кращий пародист. Відомо, що Тіна і Потап будуть починати кожен ефір з перевтілень, тому глядачам належить побачити багато цікавого.

Сама артистка вважає, що це шоу нікого не залишить байдужим, а пародії на суперзірок подарують українцям позитивні емоції.

У коментарях до анонсу шанувальники прийшли в захват від хорошої новини.

"Шкода Тіна не в журі", " Тіна в образі Мадонни і Брітні Спірс. Я хочу це бачити", "яка красива"," Тіна з хвостом, нарешті"," Урааа, класна новина, чекаємо", " якщо шоу буде таке як це відео - буде досить цікаво!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ображена Кароль різко висловилася після скандалу з Поляковою: "хлопці, це ганьба. Ви показуєте...".

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