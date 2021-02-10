"Якщо у вас немає заздрісників, значить, щось ви робите не так"

Відомий український репер і продюсер Потап показав себе в стильному піджаку і розповів про те, що робити із засудженням з боку суспільства

Артист поділився своїми роздумами в Instagram, повідомляє Politeka.net. Темою його роздумів стало людське засудження, яке, на думку Потапа, незмінно супроводжує успіху.

"Вони будуть говорити, вони будуть обговорювати, вони будуть сміятися і пліткувати. Пам'ятай про те, що "вони" це всього лише вимушений супровід твоїх успіхів. Якщо у вас немає заздрісників, значить, щось ви робите не так", - написав Потап.

Він додав, що до подібного роду заздрісників легко звикнути, тому переживати через них не варто.

"Найцікавіша гра йде з тими, хто байдужий. Але а найприємніша штуковина, це бути коханим людьми, яких ти не знаєш взагалі, але чомусь відчуваєш, що вони такі ж добряки, як і ти", - підсумував артист.

На нових фото він позує в джинсах і стильному піджаку незвичайного відтінку коричневого. Яскравий акцент його образу додав хустку в кишені піджака, який робить з Потапа справжнього денді. У такому образі продюсер виглядає молодше своїх років.

Шанувальники тут же відреагували на пост артиста.

"Боже, цей костюм", "Красунчик", "хороші слова, ви дуже мудрий чоловік", "мені подобається як ви стали виглядати. Настя прекрасно за вами спостерігає", - пишуть люди.

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