Приемная дочь продюсера и рэпера Потапа Наташа Горовая показала особняк, в котором живет

Как передает Politeka.net, 23-летняя девушка опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм.

Пока мама Ирина Горова в отъезде Наташа сделала пару кадров на фоне стильного трехэтажного особняка. Дом выполнен из темного кирпича, при этом облицовка оконных проемов наоборот светлая.

«Говорят, что когда Ина Горовая уезжает, то ее гардероб становится моим. Но это не точно», - подписала кадры девушка.

«Какая офигенная погода», - добавила девушка, щурясь от яркого солнца.

Также Наташа Горовая показала фото улицы элитного коттеджного поселка, сделанное утром.

Напомним, что Ирина Горовая и Алексей Потапенко (Потап) прожили в браке 15 лет. В конце 2016 года супруги объявили о разводе. У Алексея и Ирины есть общий сын Андрей, также они вместе воспитывали дочь Горовой от ее первого мужа - 23-летнюю Наталью.

Ирина Горовая рассказывала. что после развода Потап является частым гостем в их доме, он много времени уделяет сыну. А вот у Каменских с ребенком Птапа осбо теплые отношения не сложились, хотя и о каком-то неприятии речи не идет.

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