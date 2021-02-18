Приемная дочь Потапа Наташа Горовая показала, что помогало ей прятать лишние сантиметры от посторонних глаз

Приемная дочь Потапа Наташа Горовая часто хвастается своей стройной фигуркой и акцентирует внимание на самых аппетитных участках своего тела. Но в своем Instagram Stories девушка призналась о недавней борьбе с лишними килограммами, пишет Politeka.net.

Сейчас фигурка Наташи Горовой вызывает у поклонников неподдельный восторг и восхищение, к тому же она и сама признается, что ей нравятся ее формы. Но красивые изгибы девушки появились благодаря ее упорному труду и работе над своим телом. Хотя до этого ей приходилось прятаться за тугим корсетом и более закрытой одеждой.

В Stories Наташа Горовая показала снимок, где примерила старый корсет. Тугой материал успешно прячет любые недостатки и долгое время позволял Наташе скрывать лишние сантиметры на талии. На снимке она надела его, чтобы показать фанатам, а также похвастаться, как безупречно он сидит на ней сейчас.

"Помню, как прятала свои бока за этим корсетом",- написала Наташа Горовая к фото.

Стоит отметить, что после длительного отдыха на Мальдивах девушка решила снова вернуться в зал, чтобы поддерживать фигурку в отличной форме. В Stories Горовая похвасталась снимками из тренажерного зала, где сфотографировалась с бутылкой воды в руке на фоне ряда гантелей и тренажеров.

Около года назад на своей странице в Instagram Наташа Горовая откровенно призналась, что постоянно пыталась похудеть, поскольку не была довольна своим весом. Но ей на помощь пришла жесткая растительная диета и занятия спортом.

"Что я только ни пробовала - и курсы покупать, и возвращаться к диете, на которой сидела в 14 лет, и голодать и отказываться от различных продуктов и никогда не помогало ничего",- жаловалась Наташа Горовая подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Юрьевна 😛 (@natashka.gorovaya)

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