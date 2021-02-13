Супруга певца Дмитрия Монатика показала снимок отдыха с Ириной и Наташей Горовыми

Жена Дмитрия Монатика Ирина в своем Instagram Stories удивила неожиданным снимком в компании приемной дочери Потапа Наташи и ее мамы Ирины Горовой. Фигуристая красотка померилась с ними формами на совместном отдыхе, пишет Politeka.net.

Ирина показала снимок, сделанный во время путешествия за границу. Она позировала на фоне яркого розового автобуса, хвастаясь загорелыми ножками и упругими формами, пока рядом с ней стояли Наташа и Ирина Горовые.

Видимо, звезды встретились на одном из пляжей, где наслаждались солнцем и приятным отдыхом в непринужденной атмосфере. Ирина была одета в необычный темный купальник цвета хаки, который выгодно контрастировал с ее кожей и подчеркивал ее формы. На ней были высокие трусики, закрывавшие живот, и крохотный топ на тончайших бретелях.

В то же время продюсер Ирина Горовая предпочла надеть зарытый купальник, который отличался лаконичным и удобным фасоном. Темно-синяя ткань обняла стройную фигурку, а глубокий V-образный вырез в зоне декольте позволял акцентировать внимание на манящей ложбинке. Ирина Горовая позировала, картинно придерживая распущенные волосы свободной рукой, а на ее лице были темные очки.

В то же время Наташа Горовая позировала в открытом купальнике, демонстрируя сочное тело во всей красе. Высокая посадка трусиков выгодно подчеркнула бедра, а небольшой топ приковывал взгляды к упругой груди Наташи. И хотя она опустила голову в этот момент, поклонники наверняка оценили плоский животик и идеальную талию девушки.

Свою публикацию жена Монатика подписала словами о хорошо проведенном совместном отдыхе, который необходимо повторить еще раз.

"Как же было хорошо, повторим?",- написала Ирина в Stories, обращаясь к Горовым.

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