Приемная дочь Потапа Наташа Горовая в откровенных позах показала самые упругие места

После возвращения из Мальдив Наташа Горовая почти не обновляла свою страницу в Instagram новыми фотографиями, но атмосфера пятницы добавила девушке игривого настроя, который она продемонстрировала в своей публикации, пишет Politeka.net.

Наташа Горовая решила поднять градус горячими снимками, где она похвасталась шикарными ножками в экстремальном мини. Девушка, скорее всего, решила оторваться в вечер пятницы и выбрала смелый наряд, который только подчеркнул достоинства ее сочной фигурки.

На первом снимке Наташа Горовая позирует, стоя у стены. Девушка в очень короткой юбке сочного розового цвета и короткой кожаной куртке красиво выгнула свою спинку, наклонившись вперед. Она обхватила руками стройные ножки, а из-за смелой позы поклонники смогли оценить сочные бедра девушки, которые едва прикрывала крохотная розовая ткань юбочки.

На втором снимке Наташа Горовая показала подписчикам еще больше, встав в полный рост к стене и картинно приподняв руку к волосам. Она оставалась все в той же черной куртке, полы которой распахнулись, открыв шикарный вид на подтянутое тело.

Горовая была в одном лишь крохотном бюстгальтере черного цвета, поэтому фанаты смогли в подробностях рассмотреть ее красивую грудь, манящую впадинку на груди и нежные ключицы, а также упругий животик, который на половину скрывался под высокой посадкой юбочки.

Подписчики Наташи Горовой при виде девушки не смогли сдержать восторга и засыпали ее комплиментами в своих комментариях.

"Крутишка!", "Наташа, что за пожар", "Ох, какая красивая", "Красотка какая, вау", "Ножки сладкие", "Уххх, красоточка", "Бомба ты, Наташа!", "Цветок", "О май гад",- написали фолловеры в соцсети.

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