Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась, как ее тепло встречали по прилету в Украину
Видео дочь известного продюсера опубликовала в Instagram Stories.
Как известно, дочь Потапа вместе с мамой Ириной Горовой и младшим братом роскошно отдыхали на Мальдивах.
Недавно семья Горовых вернулась в Киев и дочь Потапа показала, как ее тепло встречали по прилету в Украину.
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Так, Наташа Горовая в Instagram Stories перед многочисленными поклонниками засветила своего возлюбленного.
Судя по публикации, парня зовут Руслан, и у них - большая любовь.
"Что за встреча", - трогательно подписала Наташа Горовая видео в Instagram, на котором видно, как она целуется со в своим парнем Русланом.
Ранее мы рассказывали, как дочь Потапа пошалила в приспущенном купальнике.
На коротком видео, которое показала Наташа Горовая, она предстала в манящем образе: девушка только что вышла из воды и соленые капельки еще не успели обсохнуть на юном теле. Волосы девушки были мокрыми, и она зачесала их в тугой пучок на затылке.
Наташа развязала бретели своего розового купальника и завернулась в белоснежное махровое полотенце, дабы поскорее обсохнуть после того, как искупалась.
Напомним, фигуристая дочь Потапа в мини-бикини показала идеальное место для поцелуев
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