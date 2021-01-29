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Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась, как ее тепло встречали по прилету в Украину

Видео дочь известного продюсера опубликовала в Instagram Stories.

Как известно, дочь Потапа вместе с мамой Ириной Горовой и младшим братом роскошно отдыхали на Мальдивах.

Недавно семья Горовых вернулась в Киев и дочь Потапа показала, как ее тепло встречали по прилету в Украину.

Так, Наташа Горовая в Instagram Stories перед многочисленными поклонниками засветила своего возлюбленного.

Судя по публикации, парня зовут Руслан, и у них - большая любовь.

"Что за встреча", - трогательно подписала Наташа Горовая видео в Instagram, на котором видно, как она целуется со в своим парнем Русланом.

Ранее мы рассказывали, как дочь Потапа пошалила в приспущенном купальнике.

На коротком видео, которое показала Наташа Горовая, она предстала в манящем образе: девушка только что вышла из воды и соленые капельки еще не успели обсохнуть на юном теле. Волосы девушки были мокрыми, и она зачесала их в тугой пучок на затылке.

Наташа развязала бретели своего розового купальника и завернулась в белоснежное махровое полотенце, дабы поскорее обсохнуть после того, как искупалась.

Напомним, фигуристая дочь Потапа в мини-бикини показала идеальное место для поцелуев

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