Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) показала горячие снимки с отдыха с мамой

Приемная дочь Потапа Наташа Горовая после возвращения с Мальдив не перестает вспоминать о прекрасном отдыхе и жарком климате, поэтому в Instagram девушка порадовала поклонников несколькими яркими снимками, сделанными на пляже, пишет Politeka.net.

Наташа Горовая показала снимки, где она позирует на фоне лазурной морской глади, прозрачные волны которой мягко целуют теплый песчаный пляж. Дочь Потапа показывает, как наслаждается неповторимой атмосферой безмятежного отдыха и млеет от нежных прикосновений легкого бриза.

В тот день Наташа Горовая была лишь в одной тоненькой маечке белого цвета, которая обнажала ее многочисленные тату на руках и плечах, а также мягко подчеркивала юную грудь девушки. Она закрыла свои глаза и спокойно улыбалась, словно стараясь запомнить яркий и спокойный момент отдыха, а в ее белых и немного завитых волосах "запутался" легкий ветерок.

На втором снимке Наташа Горовая позирует вместе с мамой - продюсером Ириной Горовой, придав градус обтягивающими маечками и загорелыми телами. Дочка Потапа и Горовой делала селфи, стоя позади фигуристой мамы и демонстрируя ее манящее стройное тело. Казалось, что на снимке не мама с дочкой, а две подружки, решившие вместе отдохнуть под палящим солнцем Мальдив.

В подписи к своей публикации Наташа Горовая рассказала, что сейчас, стоя в пробках, с теплотой вспоминает те солнечные дни на отдыхе с мамой и младшим братом.

"Ой, горячо!", "Люблю тебя!", "Красотка то какая",- написали фанаты Наташи в своих комментариях к публикации.

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