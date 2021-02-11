Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина подразнила поклонников игривой улыбкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала короткое видео, сделанное с эффектом бумеранга. Ирина была одета в светлый свитер с горловиной и широкие джинсовые штаны. На голове у звездной супруги красовалась озорная гулька, которая явно была сделана на скорую руку.

Ирина подвела глаза черным карандашом и затонировала лицо. Выглядела женщина очень просто, но при этом великолепно. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Мужу явно зашло», «Вы невероятно прекрасная, вам так идёт этот цвет. И очень интересное место», «Какая красота))», «Круто», «Красотень», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ирина Демичева была с Монатиком с самого начала его карьеры. Долгое время артист скрывал от публики жену, но последние несколько лет их семья является образцовой в украинском шоу-бизнесе. В многочисленных интервью артист не устает повторять, что очень любит свою супругу. Пара воспитывает двух прекрасных сыновей, лица которых тщательно скрывают от публики.

Ранее мы писали, что Ирина похвасталась безупречным кадром с отдыха. Красотка позировала на фоне океана в темном купальнике, который подчеркнул ее женственную фигуру.

Напомним, что томная жена Монатика с большим декольте похвасталась упругими формами в полутьме: "Дима, береги!".

Как сообщала Politeka, беззаботный Монатик поделился кадрами с отдыха за границей: "Лапуся, заряжает".

Также сообщалось, что Монатик в куртке-одеяле разозлил украинцев странной выходкой: "Бедный песик".