Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина подразнила поклонников игривой улыбкой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала короткое видео, сделанное с эффектом бумеранга. Ирина была одета в светлый свитер с горловиной и широкие джинсовые штаны. На голове у звездной супруги красовалась озорная гулька, которая явно была сделана на скорую руку.
Ирина подвела глаза черным карандашом и затонировала лицо. Выглядела женщина очень просто, но при этом великолепно. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Мужу явно зашло», «Вы невероятно прекрасная, вам так идёт этот цвет. И очень интересное место», «Какая красота))», «Круто», «Красотень», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Ирина Демичева была с Монатиком с самого начала его карьеры. Долгое время артист скрывал от публики жену, но последние несколько лет их семья является образцовой в украинском шоу-бизнесе. В многочисленных интервью артист не устает повторять, что очень любит свою супругу. Пара воспитывает двух прекрасных сыновей, лица которых тщательно скрывают от публики.
Ранее мы писали, что Ирина похвасталась безупречным кадром с отдыха. Красотка позировала на фоне океана в темном купальнике, который подчеркнул ее женственную фигуру.
Напомним, что томная жена Монатика с большим декольте похвасталась упругими формами в полутьме: "Дима, береги!".
Как сообщала Politeka, беззаботный Монатик поделился кадрами с отдыха за границей: "Лапуся, заряжает".
Также сообщалось, что Монатик в куртке-одеяле разозлил украинцев странной выходкой: "Бедный песик".