Монатік вирішив повеселити шанувальників, станцювавши з чотирилапим другом, але напоровся на сердитих користувачів мережі

Завжди завзятий і пустотливий український співак Монатік, новий тренер на "Голосі країни", обожнює дарувати шанувальникам гарний настрій, проте цього разу вийшло не так, як запланував музикант. Як передає Politeka, в пабліку "Зірковий шлях" розмістили відео співака, що викликало обурення у фанатів.

На відео Монатік взяв на руки свою собаку і потанцював з нею під забавну музику. Пес був явно не в захваті від такої затії, що явно видно по його мордочці. Фанати, захисники чотирилапих, розлютилися, і кинулися висловлювати своє обурення.

"От чесно: не смішно! Подивитися на морду собаки та зрозуміти, що її мучать тільки заради піару 😟", "Собака в шоці, навіщо таке робити?",- розлютилися шанувальники.

Варто сказати, що Монатік нап'ялив на себе величезну куртку-ковдру, і радісно посміхався своїй витівці.

На сторінці самого співака в сторіс видно, що спочатку на собаку наділи жилет, після чого вона завмерла і тривалий час не могла рухатися, мабуть, злякавшись нових відчуттів. Після того як з жилета її вивільнили, собака Монатіка, яку звати її "Мона", трохи побігала, але була спіймана для "пустотливого" танцю.

Монатік вирішив пожартувати і зробити завзяте відео з "Моною". Сам співак написав під відео: "Немов Джеймс Бонд звільнив Мону з її жилетки!!! 😈 ось і запалюємо)))🕺🐩".

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