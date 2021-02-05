Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина похвалилася чуттєвим знімком
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Ірина показала спекотний образ, надівши елегантну чорну сукню з глибоким декольте.
Ірина Монатік показала один зі знімків своєї фотосесії в чорній сукні, де вона позує на кріслі, вражаючи не тільки жіночністю, але привабливою чуттєвістю з тягучими нотками природності. Спекотна красуня позує сидячи, хвалячись соковитими засмаглими ніжками та ідеальною гладкою шкірою.
Фотографія вражає красивою грою світла і тіні, завдяки яким образ Ірини вийшов вогненним і гарячим. Пучок світла м'яко обіймає силует Ірини, вихоплюючи його з тіні і висвітлюючи її обличчя, красиві соковиті груди і привабливі ніжки, які відкривалися ще більше завдяки піднесеному вище коліна подолу сукні.
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Ірина сфотографувалася босоніж, млосно закинувши одну ніжку на іншу. Свій образ дружина Монатіка підкреслила яскравою червоною помадою, зробивши акцент на пухких губках, і зачіскою. Волосся кольору шоколаду неслухняними хвилями оточувало обличчя, а підвиті пасма надавали образу відтінок романтики.
Гарячий знімок Ірини оцінили і її підписники, зазначивши, що красуня виглядає чудово, і порадили її чоловікові берегти цю красу.
"Оххх. Люблю цю фотку", "Прекрасна", "Вааау", "Красива і така справжня жінка! Діма, Бережи!", "Прекрасне фото", - написали фоловери під публікацією.
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