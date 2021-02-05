Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина похвалилася чуттєвим знімком

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Ірина показала спекотний образ, надівши елегантну чорну сукню з глибоким декольте.



Ірина Монатік показала один зі знімків своєї фотосесії в чорній сукні, де вона позує на кріслі, вражаючи не тільки жіночністю, але привабливою чуттєвістю з тягучими нотками природності. Спекотна красуня позує сидячи, хвалячись соковитими засмаглими ніжками та ідеальною гладкою шкірою.

Фотографія вражає красивою грою світла і тіні, завдяки яким образ Ірини вийшов вогненним і гарячим. Пучок світла м'яко обіймає силует Ірини, вихоплюючи його з тіні і висвітлюючи її обличчя, красиві соковиті груди і привабливі ніжки, які відкривалися ще більше завдяки піднесеному вище коліна подолу сукні.

Ірина сфотографувалася босоніж, млосно закинувши одну ніжку на іншу. Свій образ дружина Монатіка підкреслила яскравою червоною помадою, зробивши акцент на пухких губках, і зачіскою. Волосся кольору шоколаду неслухняними хвилями оточувало обличчя, а підвиті пасма надавали образу відтінок романтики.

Гарячий знімок Ірини оцінили і її підписники, зазначивши, що красуня виглядає чудово, і порадили її чоловікові берегти цю красу.

"Оххх. Люблю цю фотку", "Прекрасна", "Вааау", "Красива і така справжня жінка! Діма, Бережи!", "Прекрасне фото", - написали фоловери під публікацією.

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