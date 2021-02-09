Відомий український співак Дмитро Монатік показав кадри зі своєї подорожі

Діма Монатік у своєму Instagram порадував шанувальників яскравими кадрами своєї поїздки в Барселону, подарувавши свіжі емоції і заряд енергії своїм шанувальникам, пише Politeka.net.

Поки можливість подорожей для багатьох закрита, Діма Монатік захотів трохи порадувати своїх шанувальників архівним відео своєї незабутньої поїздки в Барселону, де співак знімав відео подорожі для свого влога.

Монатік знову оживив в пам'яті яскраві моменти, почавши з кумедної гри в долоні, коли він "телепортувався" зі своєї гримерки у відкритий автобус в Барселоні, всього лише прикривши камеру руками. Монатік показав свій кумедний танець в аеропорту після прильоту, коли він забирав валізу з багажної стрічки, а також свою ефектну появу "з-за рогу" в метро.

Але найяскравішими кадрами стало катання Монатіка на підвішеній до стелі червоній кулі в абсолютно рожевій кімнаті, де веселий співак самозабутньо розгойдувався на ній, немов Майлі Сайрус у відомому кліпі. Дмитро Монатік захопив своєю безпосередністю і життєрадісністю, показуючи приклад всім, як треба радіти життю.

"Ех, опинитися б зараз там, де поки немає нас", - підписав свою публікацію Діма Монатік.

Шанувальники співака в своїх коментарях до відео почали писати, як вони сумують за його концертами і поїздками. А також вони написали про величезний позитив, який йде від співака.

"Яка ж ви світла людина, ваау", "Людина-електростанція, що заряджає все навколо на позитив", "Класно! Суцільний позитифф", "Лапуся, заряджає", "Кращий", "Клааассс!!!", "Обожнюю" ,"Найголовніший шанувальник Майлі Сайрус", "Діма, як завжди, на позитиві! Класний!!!", "Красунчик", "Монатік крутий",- написали фоловери в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official)

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